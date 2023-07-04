نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الرابع من شهر يوليو 2023، الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1444 هجرية...

سعر الذهب اليوم في مصر 4-7-2023

يستعرض صدى البلد أسعار اعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 وسط تراجع ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-6-2023.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

تباينت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 4 يوليو بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

الدينار الكويتي بـ 100.33 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يوليو

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك الرسمية.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.