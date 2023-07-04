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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العفو الرئاسي: الإفراج عن أكثر من 6000 فرد والعمل على دمجهم بالمجتمع

كريم السقا عضو لجنة
كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

علق كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه تم العفو عن أكثر من 6000 سجين منذ بداية عمل لجنة العفو الرئاسي.

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وقال كريم السقا، في حواره مع الإعلامي نشأت البديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"،: "يتم العمل على إعادة دمج المعفو عنهم في المجتمع وهذا بناء على توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي".

وأضاف كريم السقا: "وجدنا أشخاص تم العفو عنهم رئاسيا وخرجوا من السجون متواجدين في فعاليات الحوار الوطني".

وتابع كريم السقا: "مصر بذلت جهدا كبيرا لكشف حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابي، وهذا الأمر أدى إلى اختلاف رؤية العالم لمصر".

وأكمل كريم السقا: "نحن في حاجة إلى إجراءات سريعة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على دول العالم".

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