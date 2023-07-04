اعملوا اللي عليكم .. هند النعساني توجه رسائل لطلاب الثانوية

قالت الإعلامية هند النعساني، إن امتحانات الثانوية العامة أوشكت على الانتهاء، مضيفة: يارب تنتهي على خير يارب والكل يفرح.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أي أسرة يكون لديها طالب في الثانوية العامة، تكون هذه الأسرة في حالة طوارئ.

ولفتت إلى أنه رغم تغيير شكل الامتحان، إلا أن الجميع يخاف من امتحان الثانوية العامة، معلقة :" الثانوية العامة بعبع".

وأشارت إلى أن وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازيـ يقوم بجولات بشكل مستمر بالمحافظات، ويوجه رسائل هامة لـ الطلاب، من أجل أن يطمأن الجميع".

ووجهت رسالة لـ طلاب الثانوية :" أعملوا اللي عليكم، وبعد كده الكل على الله".