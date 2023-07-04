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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 10 و100 مصاب

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 10 شهداء و100 مصاب بينهم 20 في حالة خطيرة.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة أمس الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

 

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

قال مسؤول فلسطيني إن نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العملية الإسرائيلية.
 

وفي المقابل نفى الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء مخيم جنين وشهدت المدينة تحركات لدبابات وآليات ثقيلة إسرائيلية في محيطها وبعضها تقدم نحو وسط المدينة.
 

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.

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