برلمانية : 3 يوليو بداية عهد جديد لاستعادة مصر والحفاظ على هويتها الوطنية

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم 3 يوليو يعد بمثابة عهد جديد لاستعادة مصر والحفاظ على وحدتها الوطنية وبداية لتفعيل إرادة الشعب المصري في إيقاف مخطط تقسيم البلاد، والترجمة الحقيقية لمطالب ثورة 30 يونيو، بالانطلاق نحو عهد مقاومة المخططات الخارجية والقضاء على مطامع التيارات المتطرفة في السطو على مقدرات الوطن.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدره اليوم الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي انذاك هو من تحمل المسئولية كاملة ولم يتردد لحظة مع رفاقه الأبطال البواسل من قيادات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى الاستجابة الفورية لمطالب الشعب المصرى والذي اصطف خلف قيادته الشجاعة لاستعادة الوطن، مؤكدا أن ذكرى هذا اليوم المجيد يعد تجسيداً لاستمرار النضال الوطني ضد نوع مختلف من الاحتلال والإرهاب الذي كان متوغلاً بين فئات المجتمع المختلفة، وبداية لعهد جديد اتسم بالتحدي والرغبة في استعادة الوطن لقدراته وامكاناته ومكانته.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن احداث ثورة 30 يونيو ويوم 3 يوليو اصبحت راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين الذين أكدوا للعالم كله أن مصر لن تتسلم أبداً وأن هناك علاقة تاريخية وازلية بين الشعب المصرى وقواته المسلحة وهذه العلاقة هى سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر والشعب المصرى والتى جعلت من مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا .