عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم للاستفادة من قيمتها الغذائية.. محمود فرحات يوضح|فيديو

الدكتور محمود فرحات
الدكتور محمود فرحات

أكد الدكتور محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، أنه يجب تقطيع اللحوم بعد الذبح و تركها في مكان جيد التهوية لمدة لا تتجاوز ساعتين، مضيفاً أنه يجب وضع اللحوم في "أكياس ثلاجة" صالحة للأغذية.

محمود فرحات :نقل اللحوم إلى جو مبرد لا تزيد عن 5 درجة مئوية


وأضاف "فرحات" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أنه في حالة السفر لتوزيع اللحوم، يجب أن يكون النقل مبرد، للتقليل من حدوث التغيرات ، أو عوامل الفساد التي تأثر على خواص الجودة أو القيمة الغذائية .


وأشار محمود فرحات  رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة إلى، أنه يجب إتباع الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم للإستفادة من جودتها و قيمتها الغذائية، وذلك من خلال نقل اللحوم إلى جو مبرد لا تزيد عن 5 درجة مئوية، قبل التخزين المجمد ،لمدة 4 ساعات.

 

 

محمود فرحات اللحم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وزارة الزراعة الطرق الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

شاومينج ينشر إجابة امتحان الاستاتيكا بعد 46 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب الطلبة بتظليل الإجابة في البابل شيت مباشرة

الرئيس السيسي يصدر قرران جمهوريان بنقل قضاة

الجامعة العربية تحذر من مساعي الاحتلال لتقسيم الحرم الأقصى: لا يمكن تحمل تبعاته

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ