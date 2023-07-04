الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم للاستفادة من قيمتها الغذائية.. محمود فرحات يوضح|فيديو

أكد الدكتور محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، أنه يجب تقطيع اللحوم بعد الذبح و تركها في مكان جيد التهوية لمدة لا تتجاوز ساعتين، مضيفاً أنه يجب وضع اللحوم في "أكياس ثلاجة" صالحة للأغذية.

محمود فرحات :نقل اللحوم إلى جو مبرد لا تزيد عن 5 درجة مئوية



وأضاف "فرحات" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أنه في حالة السفر لتوزيع اللحوم، يجب أن يكون النقل مبرد، للتقليل من حدوث التغيرات ، أو عوامل الفساد التي تأثر على خواص الجودة أو القيمة الغذائية .



وأشار محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة إلى، أنه يجب إتباع الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم للإستفادة من جودتها و قيمتها الغذائية، وذلك من خلال نقل اللحوم إلى جو مبرد لا تزيد عن 5 درجة مئوية، قبل التخزين المجمد ،لمدة 4 ساعات.