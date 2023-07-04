إنجاز كبير.. رئيس هيئة تنمية الصعيد يوضح تأثير ثورة 30 يونيو

قال شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما حدث في الصعيد من تطوير بمثابة إنجاز تاريخي وكبير، متابعا: قبل 30 يونيو كان الصعيد يعاني وغير متواجد على الخريطة التنموية.

وأكمل "شريف صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن تنمية الصعيد لم تكن من ضمن الأهداف الرئيسية مثلما يحدث الآن، متابعا: ثورة 30 يونيو دليل على إرادة الشعب المصري.

وأضاف:" ثورة 30 يونيو ساهمت في تحقيق إنجازات لا تعد داخل محافظات الصعيد، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل بأشكال احترافية ومتعددة للنهوض بالصعيد.