هيدرو وبانجو وحشيش.. ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 7 تجار بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر البطيخ – فارسكور – كفرسعد) وأقسام شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة – السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .