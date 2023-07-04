عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تعرف عليها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقة، تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم.

كما تم ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئي النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما جميع المسروقات المستولى عليها.

وفي النزهة، تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما “فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها”، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى. 

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت “2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس”، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المخدرات امن القاهرة سرقات مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

شاومينج ينشر إجابة امتحان الاستاتيكا بعد 46 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية

موضوعات متعلقة

ننشر قائمة أسعار خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين

عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة مباحث القاهرة

نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

مصرع شخص أطاحت به سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

القبض على المتهم بخطف واحتجاز شخصين في عين شمس

أنهى حياة صديقه لسبب صادم في الزاوية الحمراء

وفاة صيدلانية.. سيارة تدهس 5 من عائلة واحدة بالتجمع الأول

يعرض آلات موسيقية للبيع.. ضبط شخص ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

ترشيحاتنا

في هدوء.. طلاب الثانوية الأزهرية أدبي ينتهون من امتحان الصرف

وزير التعليم يطالب الطلبة بتظليل الإجابة في البابل شيت مباشرة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

الجامعة العربية تحذر من مساعي الاحتلال لتقسيم الحرم الأقصى: لا يمكن تحمل تبعاته

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ