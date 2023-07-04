أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تعرف عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقة، تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم.

كما تم ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئي النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما جميع المسروقات المستولى عليها.

وفي النزهة، تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما “فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها”، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت “2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس”، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.