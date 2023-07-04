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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمناقشة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة 2023

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش خطة المشروعات لعام 2023

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع بعض رؤساء المراكز والاحياء لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري النخطيط والموازنة بالمراكز.

وبدأ الاجتماع بمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط، على عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم منوهًا علي عدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات والتركيز علي المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطن في المقام الأول مشيرًا إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ، بضرورة رفع تقرير شهري مفصل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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