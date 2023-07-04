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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور، لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي، المقبلة بعد تمسك اللاعب بالعودة إلى الدوري المصري.

وارتبط اسم إمام عاشور بالأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد قرار اللاعب بإلغاء تجربته الاحترافية بعد 6 أشهر فقط من الانضمام لنادي ميتيلاند الدنماركي.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" إمام عاشور يستعد للسفر إلى الدنمارك خلال 48 ساعة لكنه لن يشارك مجددا مع الفريق".

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ميتيلاند يريد بيع اللاعب

وأضاف:" نادي ميتيلاند اتخذ قرارا ببيع إمام عاشورحال وصول عرضا 3.5 مليون يورو وهو نفس الرقم الذي دفعه النادي الدنماركي لضم اللاعب من الزمالك، ولا توجد نية للإعارة".

وتابع:" النادي الذي يريد التفاوض لضم إمام عاشور لا بد أن يمتلك 3.5 مليون دولار، والأمر لن يخضع لأي انتماء، النادي الذي يمتلك هذا المبلغ سيضم إمام عاشور".

واختتم:" الشروط المالية لـ إمام عاشور بعد قرار اللعب بإلغاء تجربته الشخصية واللي معاه فلوس هيخلص الصفقة، بعدما أصبح الأمر مادي فقط لا غير".

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