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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: الانتهاء من حصر 180 ألف سيدة من ذوي الهمم.. فيديو

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

كشف خليل محمد مدير إدارة التوجيه والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حصر الانتهاء من حصر 180 ألف سيدة من ذوات الهمم لكفالة حقوقهن، قائلا: "لدينا قاعدة بيانات من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، ولدينا قواعد بيانات كرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط".

اهتمام القيادة السياسية 

وأضاف "محمد"، في مداخلة هاتفيةعلى القناة الأولى قائلاً: "هناك بيانات لسيدات من ذوات الهمم تم تسجيلها من خلال الرائدات الاجتماعيات بأحوالهن الاجتماعية والاقتصادية وكل البيانات، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق تطبيق ليكون مخصصا في حصر بيانات السيدات ذوات الإعاقة، وعند إطلاقه حدثت بعض المشكلات التي انتهت، وقد يتم إطلاقه غدا أو يوم الخميس المقبل بحد أقصى".

وتابع مدير إدارة التوجيه والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي: "هذا التطبيق ستستخدمه السيدات ذوات الإعاقة، ويمكنهن تسجيل بياناتهن مثل الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والحالة الاجتماعية والعملية والاقتصادية وكل ما يتعلق بهن من معلومات من خلال أسئلة بسيطة تطرحها السيدة".

وأكد مدير إدارة التوجيه والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي: "هناك اهتمام من القيادة السياسية بدراسة كل الخدمات والدعم الذي يمكن للدولة ان تقدمه للنساء ذوات الإعاقة في المرحلة المقبلة بما يتفق مع القانون ولائحته .

 

 

التضامن ذوات الهمم القيادة السياسية خليل محمد مدير إدارة التوجيه والتأهيل

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