موظف مفصول يكشف أسرار مرعبة حول غواصة تيتان المنكوبة

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، انه تم فصل موظف سابق في OceanGate بعد أن أعرب عن مخاوف بشأن سلامة غواصة تيتان المنكوبة بإرسال بريد إلكتروني إلى أحد المساعدين قائلاً إنه يشعر بالقلق من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد ينهي حياته والآخرين في `` مسعى لتعزيز غروره ''.

وأوضحت الصحيفة أنه تم فصل ديفيد لوشريدج ، مدير العمليات البحرية في OceanGate سابقًا والذي عمل في الشركة بين عامي 2015 و 2018 ، بعد أن أثار مخاوف بشأن سلامة تيتان في معظم عمليات البناء.

يُزعم أن هذه التحذيرات تم تسليمها من أرضية المصنع خلال النصف الأخير من عام 2017 ، ولكن تم رفضها باستمرار كجزء من دفع للانتقال من المبنى لبدء الاختبار.

موظف مفصول يكشف اسرار مرعبة حول غواصة تيتان المنكوبة

لقد ظهر الآن أن لوشريدج أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مساعد المشروع Rob McCallum - الذي غادر أيضًا OceanGate بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة - بعد فترة وجيزة من فصله في عام 2018 ، ليقول إنه كان قلقًا من أن ينتهي المطاف بالرئيس التنفيذي ستوكتون راش ميتًا على الغواصة.

كتب لوشريدج عن المدير التنفيذي للشركة، بحسب مزاعم صحيفة The New Yorker: `` لا أريد أن يُنظر إلي على أنني مفشي للأسرار ، لكنني قلق للغاية لأن بشأن ستوكتون راش لانهاء حياته هو وآخرين في سعيه لتعزيز غروره ''.