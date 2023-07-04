ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 4 حالات وفاة و20 مصابا

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف إلى 4 حالات وفاة و 20 مصابًا، بينهم 8 أطفال و6 من أسرة واحدة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.



شهد الطريق الصحراوي الغربي وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال و6 من أسرة واحدة، جرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي وجاري تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

تبين أن الحادث الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص جرى ايداعهم ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار تصاريح الدفن.