أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

تريد الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل اللانشون البيتي بمذاق شهي حتى تتمكن من الاستغناء عن شراء الأنواع الجاهزة غير مضمونة المصدر.

نعرض لكم فى السطور التالية طريقة عمل اللانشون بمذاق اللحمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير اللانشون

6 بيضات

5 مكعب جبنة كريمة

2 مكعب من مرقة اللحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بصل

بودرة ثوم

بودرة بابريكا

لون طعام صحى

نصف كوب زيت

نصف ملعقة ملح

فلفل أسود

طريقة عمل اللانشون

* اضربى البيض فى خلاط كهربائى مع نصف كوب زيت مع مكعبات الجبنة واخفقي ثم ضعي ملعقتين بابريكا وبصل بودرة ثوم بودرة ورشة حبهان ومرقة وملح وفلفل أسود، وأعيدي الخفق مرة أخرى.

* ضيفى على العجينة ملعقة صغيرة لون أحمر صحى والدقيق وأعيدى الخفق، وبعدها ضعى الخليط فى كيس بلاستك رفيع ثم ضعيه فى ورق استرتش ولفيه رول ثم غليفه بورق الألمونيوم.

* ضعي رول اللانشون فى حلة بها ماء مغلي وغطيه حتى النضج وأخرجيه واتركيه يبرد ثم فكي الألومنيوم والاسترتش واتركيه لثانى يوم ثم قطعي شرائح اللانشون عند الاستخدام .