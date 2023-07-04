زيلينسكي وأمين عام الناتو ينسقان موقفهما قبل قمة الحلف في فيلنيوس

أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية لتنسيق مواقفهما قبل قمة الحلف القادمة في فيلنيوس.

وكتب زيلينسكي في تغريدة علي “تويتر”، “هنأت ستولتنبرج، على قرار الحلفاء بتمديد ولايته كأمين عام لمدة عام آخر. ويحدوني الأمل في أن يظل تعاوننا مثمرا في المستقبل”.

وأضاف: “شكرت ينس ستولتنبرج على جهوده الشخصية لدعم تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية. لقد نسقنا مواقفنا عشية قمة الناتو في فيلنيوس وناقشنا الوضع على خط المواجهة وآخر التطورات في روسيا”.

وأصبح ستولتنبرج، رئيس وزراء النرويج السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الأمين العام لحلف الناتو في أكتوبر 2014.

ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع قادة التحالف العسكري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأسبوع المقبل.