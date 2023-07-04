مفاجأة.. الكشف عن تواجد نجل بايدن بالبيت الأبيض قبل اكتشاف الكوكايين بيومين

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعروف بفضائح تتعلق بالمخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من اكتشاف مسحوق أبيض هناك، ووفقًا لبيانات أولية تبين أنه كوكايين.

وقالت “نيويورك بوست”، إن "هانتر بايدن، الذي اعترف سابقا بأنه مدمن على الكوكايين، كان في البيت الأبيض يوم الجمعة قبل أن يذهب مع والده لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".

في الوقت نفسه، لم تصدر السلطات الأمريكية بيانا رسميا بأي تفاصيل عن المسحوق الأبيض الذي عثر عليه على أراضي البيت الأبيض ومن تركه.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الأمريكية، إخلاء البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به، حيث يحقق جهاز الخدمة السرية في مادة غير معروفة تم العثور عليها، تبين أنها كوكايين.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية، إنه “تم إخلاء الأرض كإجراء احترازي بعد أن اكتشف ضباط الفرقة النظامية في الخدمة السرية عنصرًا غير معروف في مجمع البيت الأبيض في شارع 18 وشارع بنسلفانيا”.

وتم إرسال فريق المواد الخطرة التابع لإدارة الحرائق بواشنطن العاصمة لتقييم الاكتشاف، بينما أغلق جهاز الخدمة السرية عدة شوارع في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، ولكن سرعان ما اعتبرت خدمات الطوارئ الطبية في العاصمة أن المادة غير خطرة وأعيد فتح الشوارع.

والكوكايين هو مخدر من الجدول الثاني في الولايات المتحدة، مما يعني أن لديه إمكانية عالية للتعاطي والإدمان ومن غير القانوني امتلاكه دون وصفة طبية من الطبيب.