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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السياحة: المؤشرات مبشرة بالقطاع.. وحملة ترويجية وتسويقية تستهدف 18 دولة

د. سها بهجت المتحدث
د. سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار

قالت د. سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن قطاع السياحة شهد طفرة غير مسبوقة منذ 2014، مضيفة أن هناك دعما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية للقطاع السياحي من خلال البنية التحتية وشبكة الطرق والمدن السياحية الجديدة مثل الجلالة والعلمين الجديدة.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  أن السياحة والآثار وجهين لعملة واحدة، وهناك نهضة أثرية شهدتها الدولة الفترة الماضية وسط دعم كبير من الدولة للاكتشافات والترويج في القطاعات الأثرية بشتى أنواعها، بجانب تطوير المطارات المرتبطة بالمناطق السياحية، وأخيرًا مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم.

يوجد 5 أنواع مختلفة من الأنشطة السياحية

وأوضحت أن الطفرة غير المسبوقة في القطاع السياحي وتنوعها، يرجع للاستقرار السياسي والأمني، مضيفة أنه يوجد 5 أنواع مختلفة من الأنشطة السياحية، أولها السياحة الترفيهية، بجانب السياحة الثقافية الأثرية، وسياحة المغامرات، معقبة:" منفتحون على العالم كله، والحملة الترويجية والتسويقية تستهدف 18 دولة، من خلال السوشيال ميديا، والوسائل المختلفة، والمؤثرين العالميين".

 

وأضافت أن المؤشرات مبشرة، وقد تزيد عن التوقعات، حيث ستشهد الفترة المقبلة تطورا ونموا كبيرا أفضل من ذلك.

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