بقيادة البدري.. الصفاقسي يخسر أمام الهلال السوداني في تصفيات البطولة العربية

فاز الهلال السوداني على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والمؤهلة إلى دور المجموعات.

وأحرز محمد عبد الرحمن هدف الفوز لفريق الهلال في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، بعدما أهدر أشرف الحباسي ضربة جزاء للصفاقسي في الدقيقة 14.

ويلتقي الفريقان إياباً يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الصفاقسي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، المقرر إقامته خلال الفترة من 27 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن ينضم المتأهل من الهلال والصفاقسي إلى المجموعة الأولى، التي تضم كلاً من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي.

ويُدرب فريق الصفاقسي، المدرب المصري المخضرم حسام البدري.