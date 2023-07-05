مع انسحاب الاحتلال من جنين.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها بدوي صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل بالمستوطنات المحاذية لغلاف قطاع غزة.

ونقلت قناة “العربية”، أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ فوق مستوطنة سديروت.

يأتي ذلك مع بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، مُنهية عملية عسكرية كبيرة استمرت يومين، استشهد فيها 12 فلسطينيًا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، استمر سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في أنحاء جنين مع ظهور نبأ الانسحاب.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.