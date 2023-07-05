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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب يتأهل لنهائي أمم أفريقيا للشباب ويواجه منتخب مصر

صدى البلد

منتخب المغرب يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد ما نجح في تحقيق الفوز على نظيره مالي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين حيث تقدم منتخب المغرب بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق زكريا التحدي ثم تعادل مامادي ديامبو لمنتخب مالي في الدقيقة 66.

ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، وتقدم منتخب المغرب مجددًا عن طريق أمين الوزاني في الدقيقة 108 ثم تعادل مالي مجددًا عن طريق مباحا في الدقيقة 116.

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب المغرب نظيره مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وحجز منتخب المغرب البطاقة الثانية لأولمبياد باريس 2024 من أمم أفريقيا.

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