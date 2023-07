أخبار التكنولوجيا| مليارديرات العالم حققوا متوسط 14 مليون دولار يوميًا على مدار الـ 6 أشهر الماضية.. وهاتف قادم سيقضي على أحلام سامسونج وآيفون

7/5/2023 8:30:03 AM

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 08:30 ص 7/5/2023 8:30:03 AM

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حقق رجل الأعمال، إيلون ماسك ثروة كبيرة منذ بداية العام وحتى 30 يونيو الماضي، حيث استطاع أن يأتي على رأس قائمة المليارديرات في العالم، ليظل في منصبه المفضل - منذ فترة - كأغنى شخص في العالم، بزيادة قدرت بـ 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته حتى 30 يونيو.



يسمح نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون بإتاحة إزالة خلفية الصورة على الهواتف، حيث تعد معرفة كيفية إزالة خلفية الصورة أمرًا مفيدًا للغاية لبعض المستخدمين، خاصة هؤلاء الذين يريدون إزالتها بشدة نظرا لكونها قد تسبب حراجا لهم في بعض الأوقات.



يلقب جوال iPhone 14 Pro Max بـ وحش الجوالات الرائدة حتى الآن، بفضل تميزه عن جدارة بين منافسيه وعدم تغلب أى جوال رائد أخر عليه حتى اللحظة.



كشفت تسريبات أن شركة Nothing البريطانية تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من هاتفها المميز Nothing Phone والذي سيصدر تحت اسم Nothing Phone (2) خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهرت عدد من تفاصيل تصميم الهاتف إلى جانب أبرز مواصفاته.



استطاعت علامة سامسونج الكورية الجنوبية التفرد والتميز بسلسلة الـ S الشهيرة مؤخراً، بعدما قدمت سلسلة S22 المميزة والتى كان من أقواها وأفضلها Galaxy S22 Ultra، أحد أفضل الهواتف المتوفرة فى الأسواق، يمكنك الحصول عليه بخصم يصل لحوالى 15 ألف جنيه.

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات فائقة، كما ستوفر الشركة سعر مناسب ليتوافق مع فئات عديدة من راغبي الشراء، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف قد حصل على شهادات اعتماد تمهيدا لإطلاقه.



تعتزم شركة Infinix إنفينيكس الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتف Infinix Hot 30 تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G، حيث تتميز النسخة الجديدة بتغييرات جذرية وترقيات كبيرة عن سخة 4G السابقة.



كشفت شركة أوبو الصينية موعد إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Oppo Reno10 في أول سوق عالمية لها، وذلك بعد إطلاقها لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو، حيث تحتوي السلسلة على 3 هواتف متميزة.