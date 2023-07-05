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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مليارديرات العالم حققوا متوسط 14 مليون دولار يوميًا على مدار الـ 6 أشهر الماضية.. وهاتف قادم سيقضي على أحلام سامسونج وآيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مليارديرات العالم حققوا متوسط 14 مليون دولار يوميًا على مدار الـ 6 أشهر الماضية

 

حقق رجل الأعمال، إيلون ماسك ثروة كبيرة منذ بداية العام وحتى 30 يونيو الماضي، حيث استطاع أن يأتي على رأس قائمة المليارديرات في العالم، ليظل في منصبه المفضل - منذ فترة - كأغنى شخص في العالم، بزيادة قدرت بـ  96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته حتى 30 يونيو.    

 

بأسهل طريقة .. كيفية إزالة أي خلفية محرجة لصورك على آيفون


يسمح نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون بإتاحة إزالة خلفية الصورة على الهواتف، حيث تعد معرفة كيفية إزالة خلفية الصورة أمرًا مفيدًا للغاية لبعض المستخدمين، خاصة هؤلاء الذين يريدون إزالتها بشدة نظرا لكونها قد تسبب حراجا لهم في بعض الأوقات.

 

وحش الجوالات| السعر الجديد لـ Iphone 14 Pro Max في البحرين


يلقب جوال iPhone 14 Pro Max بـ وحش الجوالات الرائدة حتى الآن، بفضل تميزه عن جدارة بين منافسيه وعدم تغلب أى جوال رائد أخر عليه حتى اللحظة.

 

هاتف قادم سيقضي على أحلام سامسونج وآيفون.. صور وفيديو


كشفت تسريبات أن شركة Nothing البريطانية تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من هاتفها المميز Nothing Phone والذي سيصدر تحت اسم Nothing Phone (2) خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهرت عدد من تفاصيل تصميم الهاتف إلى جانب أبرز مواصفاته.    

 

خصم 15 ألف جنيه على سامسونج Galaxy S22 Ultra.. الحق العرض


استطاعت علامة سامسونج الكورية الجنوبية التفرد والتميز بسلسلة الـ S الشهيرة مؤخراً، بعدما قدمت سلسلة S22 المميزة والتى كان من أقواها وأفضلها Galaxy S22 Ultra، أحد أفضل الهواتف المتوفرة فى الأسواق، يمكنك الحصول عليه بخصم يصل لحوالى 15 ألف جنيه.

 

سامسونج تقلب موازين الهواتف الذكية بموبايل جديد للشباب بمواصفات فائقة

 

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات فائقة، كما ستوفر الشركة سعر مناسب ليتوافق مع فئات عديدة من راغبي الشراء، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف قد حصل على شهادات اعتماد تمهيدا لإطلاقه.

 

بمواصفات فائقة .. موبايل جديد 5G من إنفينيكس يتحدى الكبار


تعتزم شركة Infinix إنفينيكس الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتف Infinix Hot 30 تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G، حيث تتميز النسخة الجديدة بتغييرات جذرية وترقيات كبيرة عن سخة 4G السابقة.

 

أوبو تكشف موعد إطلاق سلسلة Oppo Reno10 المميزة في أول سوق عالمي


كشفت شركة أوبو الصينية موعد إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Oppo Reno10 في أول سوق عالمية لها، وذلك بعد إطلاقها لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو، حيث تحتوي السلسلة على 3 هواتف متميزة.

 

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