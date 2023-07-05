عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الفلسطينيين على مدار 75 عاما

جنين
جنين

قال الدكتور هشام أبو هاشم باحث في الشأن الإسرائيلي، إنّ ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما، لافتًا إلى أنّ الشعب الفلسطيني تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن العملية العسكرية في جنين تعتبر فشلا كبيرا للحكومة، وفقا لما تكتبه المعارضة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي.

برلمانية: إجبار الجيش الإسرائيلي لأهالي جنين على إخلاء المخيم وصمة فى جبين المجتمع الدولى

وأضاف "أبو هاشم"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل يوم يدخل الاحتلال منطقة ويقتل شهيدا ويرتكب مجزرة، وعلى مدار على 75 عاما مضت وما قبلها، كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية".

وتابع الباحث في الشأن الإسرائيلي: "لا يخفى على الشعب الفلسطيني بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، ولكن مخيم جنين قاوم الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وبالفعل، لم تستطع الدخول وسط هذا المخيم، وأرى أن إسرائيل لن تستكين في مسألة كيّ الجرح الفلسطيني".

وأكد، أن العملية العسكرية في جنين التي استمرت ما يقرب من 47 ساعة تستهدف إرضاء المستوطنين واليمين الإسرائيلي لتبييض وجه نتنياهو أمام المعارضة والمستوطنين، وهي عبارة عن حقنة أعطيت لمريض لا يمكنه الشفاء.
 

جنين مخيم جنين إسرائيل الشعب الفلسطيني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الجندي المقتول في جنين| صورة

ترشيحاتنا

مصر تتحرك لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.. ما الجديد؟

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

بعد إجازة العيد.. ماذا حدث في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية؟

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ