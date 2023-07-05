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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش استعدادات خطة 2023/2024 والبرنامج الميداني

صدى البلد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بإدارة التخطيط والمتابعة ، وذلك بمقر الإدارة ، لمتابعة منظومة العمل وخطط المتابعة والتعامل السريع والفعال تجاه أية مستجدات قد تطرأ  على مسار تنفيذ  مشروعات  الخطة الاستثمارية للمحافظة  للعام المالي 2024/2023.

 وذلك في حضور اللواء حازم عزت  السكرتير العام، واللواء سامي علام لسكرتير العام المساعد ، . محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، وباقي أعضاء الإدارة المشرفين والمتابعين لتنفيذ الخطة

في بداية الاجتماع ، ناقش المحافظ مع أعضاء الإدارة بعض الدروس المستفادة من انجاز خطة العام الماضي ، ونقاط القوة التي يمكن البناء عليها في خطة العام الحالي ، وكذا بعض المعوقات التي يمكن أن يتم تلافيها في هذا العام ، مثنيا على جهود السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومجموعة العمل بالإدارة التي ساهمت في انجاز خطة العام المالي الماضي ، ومؤكدا على ضرورة تحقيق انجاز أفضل هذا العام ، والاستفادة من مجمل سير الأعمال التي تم تنفيذها بالعام المنصرم

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وأكد محافظ بني سويف على استمرار العمل الميداني لمتابعة مشروعات الخطة للعمل الحالي  تحت اشراف السكرتير العام ، حيث تم وضع برنامج ميداني سابق للبدء في التنفيذ وأثناء العمل حتى الوصول للانتهاء من الخطة قبل موعدها بفترة مناسبة ، مشددا على أنه يجب العمل بروح العمل الفريق الواحد ، بهدف الاستفادة من كل جنيه وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي تتعلق وتتماس مع احتياجات المواطن اليومية

وأكد محافظ بني سويف على أن الدولة لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية الشاملة ، لاسيما وأن محافظات الصعيد بشكل عام شهدت اهتماما من القيادة السياسية ، خلال الـ 10 سنوات الماضية ومازالت الجهود متواصلة للوصول لمستوى خدمة أفضل لأهالينا في القرى والعزب والمدن ، مطالبا ببذل قصاري الجهد لمواكبة هذا التوجه من الحكومة تجاه الصعيد ، وتحقيق أفضل استفادة من المخصصات والاعتمادات المالية لخطة عام 2023/2024

واستعرض  السكرتير العام خلال اللقاء  المشروعات المستهدفة هذا العام  ضمن الخطة الاستثمارية ، وخطة العمل طبقا للبرامج والأداء والمحددة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة ، وذلك في قطاعات :  الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء
 

الإدارة العامة الاستثماري الادارة العامة للتخطيط الخطة الاستثمارية للمحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم العام الحالي تنفيذها تنفيذ مشروع صحراوي بني سويف محافظة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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