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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث آليات تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية والمتميزة لغات بسيناء

أجتماع بمديرية التربية
أجتماع بمديرية التربية والتعليم بسيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اجتماعاً ، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبرعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

تحديد المدارس:


حيث تم تحديد المدارس التي سيتم تنفيذ  مشروع تطوير البنية الرياضية بها،كما تم تحديد المسؤوليات لكل من هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء ، وإدارة التخطيط بالمديرية ،ومجموعة شركات أبناء سيناءوشركة mcg، وإدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع كل من المهندس غريب حسن رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالعريش ، وعبد العزيز مطر مدير إدارة التخطيط ، ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ، والمهندس أحمد البيلي نائبًا عن المهندس أيمن جودة عن مجموعة شركات أبناء سيناء ، ومحمد مصطفى ممثل المكتب الاستشاري لشركة mcg .

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