بحث آليات تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية والمتميزة لغات بسيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اجتماعاً ، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

تحديد المدارس:



حيث تم تحديد المدارس التي سيتم تنفيذ مشروع تطوير البنية الرياضية بها،كما تم تحديد المسؤوليات لكل من هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء ، وإدارة التخطيط بالمديرية ،ومجموعة شركات أبناء سيناءوشركة mcg، وإدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع كل من المهندس غريب حسن رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالعريش ، وعبد العزيز مطر مدير إدارة التخطيط ، ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ، والمهندس أحمد البيلي نائبًا عن المهندس أيمن جودة عن مجموعة شركات أبناء سيناء ، ومحمد مصطفى ممثل المكتب الاستشاري لشركة mcg .