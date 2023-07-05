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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 174 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار التصدي ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية،والتي قد تُستغل من قبل البعض للتعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة،وتضمن الإشارة إلى الجهود المنفذة"خلال أسبوع"لمواجهة كافة أشكال البناء المخالف والتعديات سواء على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف خارج الأحوزة العمرانية ، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية من وحدة المتغيرات المكانية والوحدات المحلية  للمرور الميداني أيام عطلة عيد الأضحى المبارك  على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لسرعة إزالة مخالفات أوتعديات، وللحد من قيام بعض المواطنين بتطوير أعمال المخالفة والتعديات استغلالاً  لأيام الأجازات الرسمية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة والوحدات المحلية والجهات الأمنية

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وصرح المحافظ"بحسب التقرير الذي عرضه مدير الوحدة: أشرف كمال "، بأنه تم إزالة 174 حالة تعد شملت (129 حالة إزالة خارج الحيز العمراني في شكل تعديات على أرض زراعية ، 33 حالة إيقاف أعمال داخل الحيز العمراني ، 11 حالة إزالة على أراضى أملاك الدولة ، وحالة واحدة لإزالة تعد على أرض ولاية الري والصرف)،وذلك على مدار أيام عطلة عيد الأضحى المبارك(وتحديداُ في الفترة من الثلاثاء 27 يونيو الماضي وحتى الاثنين 3  يوليو الجاري)، بواقع : 43 حالة بمركز الواسطى، 41 بمركز ناصر، 27 حالة بمركز بني سويف ، 11 حالة بمركز اهناسيا ، 19 حال بمركز ببا ، 21 حالة بمركز سمسطا ، 12 حالة بمركز الفشن

كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام الاجازات  والعطلات الرسمية في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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