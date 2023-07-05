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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

جوري يكر
جوري يكر

يتجدد الجدل غالباً في كل صيف خلال السنوات الأخيرة، بأخبار الساحل الشمالي "الشرير" باعتباره وجهة سياحية تقتصر على فئة معينة بأسلوب حياة مختلف تعكس مظاهر الثراء المنتشر هناك.

ولكن تلك المرة كانت الشكاوى من قبل فنانة شهيرة، حيث تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به داخل الساحل الشرير.

جوري بكر 

جوري بكر تفضح الساحل الشرير

أعربت الفنانة جوري بكر عن استيائها الشديد من أسعار المطاعم في منطقة الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن هناك استغلالا في الأسعار بشكل مبالغ فيها، معلقة: “أنا متضايقة من اللي بيحصل في الساحل، ولولا إن جوزي بيحب يروح هناك مكنتش جيت”.

وقالت جوري بكر، خلال ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “أنا بكره الساحل أو الأصح اللي بيحصل في الساحل، وأنا متضايقة من اللي بيحصل في الساحل، ولولا إن جوزي بيحب يروح هناك مكنتش جيت”.

وأضافت: “فيه قلة أدب بتحصل، وفيه ناس قليلة الأدب، وفيه قلة أدب في الأسعار، وفيه ناس ممكن تقولي ايه اللي وداكي، بس أنا مضطرة، وأنا الحمد لله راضية بس إيه الأسعار دي؟”.

وتابعت: “أنا أي مكان هدخله مش هيعجبني أسعاره هفضحه على السوشيال ميديا، لأن إنتوا حرفيا بتسرقوا الناس، عشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم فيالا تعالى أستغلك وأطلع كل الفلوس اللي في جيبك، يعني إيه عيل صغير يروح يجيب إزازة مياه بـ 200 جنيه، هي مياه من الجنة!”.

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

شغل تريندات ولا جشع.. أزمة في الساحل الشرير لهذا السبب

أزمة البورجر وجوري بكر بالساحل الشرير

وواصلت الفنانة جوري بكر الهجوم على ارتفاع الاسعار بالساحل الشمالي، ونشرت بوست جديدا تقول من خلاله: "الموضوع كبر وكويس إني فتحت عين الناس على حاجات كتير بتحصل، كان بالنسبالي الموضوع مش هزار على فكرة، أنا كنت بتكلم بجد أنا برضو إنسانة طبيعية زي أي حد، بتعب أنا وجوزي ومتغربين عشان نعيش عيشة كريمة لينا ولأولادنا".

وأضافت جوري بكر: “بنتعب عشان نجيب فلوس، والناس اللي مفكرة إننا بناخد ملايين، أنا أدفع براحتي لكن ليه أحس إني بتسرق، واللي بتنقدني وبتقول إيه يا فنانة ما تدفعي ولو معكيش متروحيش، لأ مش هدفع أنا إزازة مياه بالسعر ده ولا ساندويتش برجر بـ 375 جنيها ولا قهوة، وعلى فكره دي مش مياه بس ده أكل وشرب ولبس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

وواصلت: “فين حماية المستهلك في أسعار بعض الأماكن اللي في الساحل، الناس نفسها تنبسط، في ناس تانية عايشة على قفا ناس تانية والهبل كتير”.

واختتمت جوري بكر: “بلدنا جميلة والأماكن جميلة.. أنا بحب كل مكان في البلد دي، وناس كتير تشهد من إسكندرية، شرم، جونة، غردقة، ساحل، أنا بس بكره الاستغلال، وللأسف معظم اللي حوالينا بقوا وحشين وجشع وطمع وقرف، أنا بقول حقائق وربنا يكون في عون الجميع”.

جوري بكر 

رد رسمي على أسعار الساحل  

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن أسعار الخدمات في المنشآت السياحية يتم تنظيمها وفقًا لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" المطبقة في مصر منذ عام 1975، موضحًا أن هناك بعض المنشآت التي تقدم خدمة سياحية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة فهناك بعض الأماكن يقتصر الرقابة بها لوزارة التنمية المحلية، وأماكن آخرى لأجهزة المدن التابعة لها.

وأضاف عامر، في تصريحات إعلامية، أن عملية التسعير في المنشآت السياحية يتم من خلال قيام المنشأة بتقديم قائمة أسعار الخدمات وما تقدمه من مشروبات ووجبات إلى وزارة السياحة ويتم تقييمها والموافقة عليها، وبعد ذلك يتم محاسبة المنشأة التي تخالف قائمة أسعارها المعتمدة.

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