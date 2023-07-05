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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحمي : 82 ألف و 108 خدمة طبية متنوعة مقدمة للمواطنين منذ انطلاق الحملة

100 يوم صحة بالغربية تقدم خدمات طبية لـ 15 ألف مواطن

مبادرة الصحة بالغربية
مبادرة الصحة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لـ15 ألف و388 مواطن على مدار اليوم من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

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وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 82 ألف 108 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 13960 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

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من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4043 منتفع ، بينما استفادت 3596 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ 75 حالة والعلاج لـ 65 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ 736 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 723 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 5941 منتفعة.

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الاطقم الطبية 100 يوم صحة التثقيف الصحي الأمراض المزمنة التواصل المجتمعى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة المبادرات الرئاسي المبادرة الرئاسية للكشف المبكر

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