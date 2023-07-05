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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. الكشف عن سبب انفجار الغواصة "تيتان" في أعماق المحيط الأطلسي

الغواصة تيتان
الغواصة "تيتان"

قال موقع “إنسايدر”، إن الغواصة "تيتان" التي تحطمت المحيط الأطلسي، كانت تعرضت لأضرار بالغة بعد أن ضربتها البرق في عام 2018.

وأوضح الموقع،  أنه كان يوجد في يوتيوب مقطع فيديو حول ذلك الحادث، لكن تم حذفه قبل فترة.

وأكد أنه تم في أغسطس 2020 نشر مقابلة مع ستوكتون راش مدير عام شركة “اوشن جيت”، التي تملك الغواصة "تيتان"، لكن في وقت لاحق تم حدف هذه المقابلة كذلك.

وقال راش في المقابلة: "لحسن الحظ لم تكن ضربة البرق مباشرة. على الأغلب، الضربة المباشرة على ألياف الكربون كانت ستؤدي إلى توقفنا عن العمل تماما .. في غضون يومين، تمكنا من استبدال كل هذه المكونات".

وفي وقت سابق، قال جاسبر جراهام جونز، الأستاذ المساعد في جامعة بليموث، إن الانفجار الذي وقع في الغواصة “تيتان” من الممكن أن يكون ناتجا عن شقوق صغيرة في جسم الغواصة.

وحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قال جراهام جونز: "في كل مرة تغوص فيها الغواصة إلى حطام تيتانيك، تتشكل شقوق صغيرة وغير واضحة، لكن في لحظة حرجة تحدث زيادة سريعة وغير خاضعة للرقابة".

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وأضاف أن التصميم المطول للغواصة، جنبا إلى جنب مع الأحمال الثابتة التي يواجهها الهيكل على مر السنين، يمكن أن يكون قد ساهم في الانفجار”.

وقال جراهام جونز: "نعم، الغواصات متينة للغاية لكن المشكلة هي أنها تنهار بشكل مختلف إلى حد ما عن المواد الأخرى".

تيتان الغواصة تيتان المحيط الأطلسي

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