الفيديو فضحه.. مصير ملقي الزجاج في مياه البحر الأحمر بعد القبض عليه

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة إلقاء النفايات الخطرة فى البحر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات "كسر زجاج" بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس خاص بمنطقة الشاليهات المواجهة للشاطئ محل الواقعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

عقوبة إلقاء النفايات فى البحر

حدد قانون البيئة، في المادة 94 مكررًا، عقوبة إلقاء النفايات الخطرة في البحر الإقليمي، ونص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإلقاء النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة.

ويحظر قانون البيئة، تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة، ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعرف القانون، النفايات الخطرة، بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.

وتنص المادة 32، من القانون، على أن يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، وأن يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.