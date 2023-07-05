وزير داخلية فرنسا يعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وقال دارمانين، في جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي، "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

وقالت بورن، خلال كلمتها أمام البرلمان الفرنسي: "لقد أصبح الوضع طبيعيًا تقريبًا مرة أخرى" .

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، بأنه تم إشعال النار في حوالي 80 سيارة في فرنسا ليلا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وقالت “لو فيجارو”، إنه “كان هناك 116 حريقا في الأماكن العامة، وأضرمت النيران في 78 سيارة، وتضررت ثمانية مبان، وأضرمت فيها النيران أو أصبحت هدفا لمحاولة إحراق متعمد”.

وأمس، ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.