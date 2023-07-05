عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير داخلية فرنسا يعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

فرنسا
فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وقال دارمانين، في جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي، "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

وقالت بورن، خلال كلمتها أمام البرلمان الفرنسي: "لقد أصبح الوضع طبيعيًا تقريبًا مرة أخرى" .

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، بأنه تم إشعال النار في حوالي 80 سيارة في فرنسا ليلا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

فرنسا.. تجار المخدرات لعبوا دورا كبيرا في وقف أعمال الشغب

تغير الوضع.. إعلان عاجل من رئيسة وزراء فرنسا بشأن أعمال الشغب

وقالت  “لو فيجارو”، إنه “كان هناك 116 حريقا في الأماكن العامة، وأضرمت النيران في 78 سيارة، وتضررت ثمانية مبان، وأضرمت فيها النيران أو أصبحت هدفا لمحاولة إحراق متعمد”.

وأمس، ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التعليم

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

موضوعات متعلقة

فرنسا.. تجار المخدرات لعبوا دورا كبيرا في وقف أعمال الشغب

حادث نووي خطير.. أوكرانيا تحذر دول العالم من تصعيد عسكري روسي

بيان عاجل من وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود متفجرات بمحطة زابوريجيا النووية

الكشف عن وقوع جميع البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في أيدي المخابرات الروسية

إنهاء الهيمنة.. إيران توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مفاجأة صادمة.. الكشف عن سبب انفجار الغواصة "تيتان" في أعماق المحيط الأطلسي

تغير الوضع.. إعلان عاجل من رئيسة وزراء فرنسا بشأن أعمال الشغب

وزير دفاع أوكرانيا: الصين شككت في قدرتنا على إسقاط صواريخ فرط صوتية

ترشيحاتنا

اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع أسعار السجائر إيجابي للمدخن والانخفاض قريبا

الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين

الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد..ميزة جديدة في موبايلات شاومي تجعلها تتفوق على iPhone

السبب مجهول.. انفجار كبير بمحكمة في كييف

وزير داخلية فرنسا يعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

فرنسا.. تجار المخدرات لعبوا دورا كبيرا في وقف أعمال الشغب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ