حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع بالوحدة المحلية بالقطاوية بتنفيذ ازالة لغرفتين بالطوب الدبش الأبيض وسور علي مساحة ١٠٠م خارج الحيز العمراني بقرية القطاوية وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملات يومية لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق.

فيما قامت رئاسة حى أول الزقازيق وشرطه المرافق بحمله لرفع الاشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع لوممبو للقضاء على ظاهره افتراش الباعه بالنفق والميدان.