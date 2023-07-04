عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفتش على 174 منشأة وينفذ 263 نشاطا توعويا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

 

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال النصف الأول من العام الجارى  2023 اسفرت عن الاشتراك بعدة حملات  برئاسة شرطة البيئة والمسطحات وتم التفتيش على (174) منشأه بمدينة بلبيس وتم قيد المحاضر جنح بمركز بلبيس بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات.

 

وتحقيقا للتنمية المستدامة ، وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم 562 مشروعا، تقييم أثر بيئى ( أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

 

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ، ونشرا للوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب _ المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية_ الطلبة...) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة - الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة...) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 263 نشاطا توعويا وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..) وبيان دور فئات المجتمع المتنوعة في كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة.

مياه الشرقية: استمرار أعمال الإحلال والتجديد للشبكات وحل شكاوى المواطنين

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ عدد 96 عينة من مخلفات المنشآت الصناعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

واستجابة لشكوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ؛ قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة  بفحص عدد 73  شكوى بيئية متنوعة بالإضافة للمرور على 178 مقلبا عموميا ونقطة وسيطة ومدفن صحى.

الإجراءات القانونية اللازمة الاسواق والمحال التجارية الاسماعيلية الجهات الحكومية المخلفات الصلبة المحال التجارية النفايات الخطرة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية شرطة ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

خطوة على أولمبياد باريس| المنتخب الأولمبي يتقدم على غينيا بالشوط الأول.. إنذاران وهدف

اقتصادية النواب: مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار

روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية ليلة 5 يوليو

مشروعات صغيرة ومبالغ مالية.. هدايا الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات

هل الصفقة مهددة بالفشل؟| كواليس انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.. وسبب التراجع عن الإعلان

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ