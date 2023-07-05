مصرع 25 شخصا وإصابة 17 في حادث مروع بـ المكسيك.. شاهد

أفادت وكالة “رويترز” للانباء، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا ووقوع إصابات متعددة في انقلاب حافلة ركاب في نهر بولاية أواكساكا بـ المكسيك.

وانقلبت حافلة ركاب غادرت مكسيكو سيتي متوجهة إلى تشالكاتونجو دي هيدالدو في ولاية أواكساكا المكسيكية وسقطت في النهر خلف كنيسة ماجدالينا بينياسكو في تلاكسياكو.

وبحسب تقرير هيئات الطوارئ التي وصلت إلى المنطقة التي وقع فيها حادث الحافلة، فإن هناك 25 قتيلا و17 مصابا، وهي المعلومات التي أكدها مدير السلامة العامة في تلاكسياكو.

وتوجه السكان القريبون وهيئات الأمن والإنقاذ في البلدة إلى المكان حيث قاموا بمناورات مختلفة لمساعدة الركاب المتضررين من هذا الحادث.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب النائب العام المكسيكي، بأن سائق حافلة الركاب فقد السيطرة على الوحدة وسقط في النهر.