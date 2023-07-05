عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد مبادرة "صيفك عندنا" علي ساحل البحر بالعريش

ضيفك عندنا على ساحل
ضيفك عندنا على ساحل البحر بالعريش

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن افتتاح موسم الصيف وذلك ضمن مبادرة "صيفك عندنا"التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للترويج لموسم الصيف.، وأكد المحافظ  خلال انطلاق المبادرة علي ساحل البحر بالعريش، بحضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية والرياضية، على أن شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصيفين من أبناء المحافظات الأخرى.

 

طبيعتها الساحرة :


ودعا المحافظ المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلو متر علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، علي قيام المديرية بتوفير المنقذين علي طول ساحل البحر في مدينة العريش، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.
وأضاف أن انطلاق المبادرة تضمن عدد من الفقرات الفنية والمباريات الرياضية في مختلف اللعبات الرياضية والترفيهية علي رمال ساحل البحر بالعريش

txt

لخدمة المواطنين.. شمال سيناء تنفذ مشروع الانقاذ على شواطئ المحافظة

سيناء مبادرة صيفك عندنا البحر موسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

ترشيحاتنا

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

الفصل مباشرة بقوة القانون.. احذر مساعدة هذا النوع من الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ