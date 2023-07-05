محافظ شمال سيناء يشهد مبادرة "صيفك عندنا" علي ساحل البحر بالعريش

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن افتتاح موسم الصيف وذلك ضمن مبادرة "صيفك عندنا"التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للترويج لموسم الصيف.، وأكد المحافظ خلال انطلاق المبادرة علي ساحل البحر بالعريش، بحضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية والرياضية، على أن شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصيفين من أبناء المحافظات الأخرى.

طبيعتها الساحرة :



ودعا المحافظ المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلو متر علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، علي قيام المديرية بتوفير المنقذين علي طول ساحل البحر في مدينة العريش، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وأضاف أن انطلاق المبادرة تضمن عدد من الفقرات الفنية والمباريات الرياضية في مختلف اللعبات الرياضية والترفيهية علي رمال ساحل البحر بالعريش