كولر يوجه رسالة قوية للفريق: إهدار الفرص يضيع المجهود بالكامل

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق منشورا علي لسان مارسيل كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : مارسيل كولر :"إهدار الفرص يضيع مجهود الفريق بالكامل، لكن لا يوجد فريق في العالم يحرز جميع الفرص التي يصنعها،أنا كمدرب سعيد بالفرص التي نخلقها لأن ذلك يترجم المجهود المبذول في التدريبات، ولكن سيسعدني أكثر تسجيل هذه الفرص"

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جدد طلبه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جونبوك هيونداي بطل كوريا الجنوبية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جوستافو سوزا، كان قريبا من الأهلي في شهر يناير الماضي، لكن اللاعب اتصل بـ سافيو من أجل السؤال عن النادي وأبلغه بأن المرتبات تتأخر في ظل أزمة الدولار".

وأضاف: صفقة جاكسون موليكا فشلت ولذلك اتجه الأهلي مجددا نحو ضم جوستافو سوزا".

وواصل: "الأهلي أوقف مفاوضات انتقال علي لطفي إلى زد، في ظل تلقى محمد الشناوي عروضا من السعودية، ولا أؤيد رحيل الشناوي مطلقا يجب تعويضه ماليا والمحافظة عليه في ظل ارتباطات الأهلي الكثيرة قاريا ومحليا".