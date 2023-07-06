أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يثير الجدل لإخفائه وجه طفلتيه.. وتحذير لجميع مستخدمي آبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقترب الموعد النهائي لإيقاف خدمة الصور My Photo Stream، والتي تتوقف تماما يوم 26 يوليو المقبل، حيث كانت الخدمة قد توقفت بالفعل عن تحميل الصور في 26 يونيو الماضي، لإعطاء مهلة للمستخدمين لنقل الصور قبل التوقف بشكل نهائي.



تتميز هواتف الفئة المتوسطة بأنها الأنسب لطلبة الجامعة والشباب حيث تقدم أهم العناصر التي يبحث عنها راغبي الشراء، وهي الجمع بين السعر المناسب والإمكانات المتميزة، والتي تجعلها ترتقى للتنافس مع الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” ولكن بسعر رخيص.



يعد هاتف Galaxy S23 واحدا من أفضل هواتف الأندرويد من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة في كل شئ تقريبا مما يجعله هاتفا متكاملا، وكانت شركة سامسونج أطلقته ضمن سلسلة هواتفها S23 والتي تشمل هواتف Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra الأكثر تميزا في السلسلة.



كشفت تسريبات أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15 ستشهد أكبر تغيير لها منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.



أثارت صورة لـ مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام زوكربيرج بنشر صورة أمس على حسابه على فيسبوك له ولعائلته محتفلا بيوم الاستقلال الأمريكي والمعروف بـ “الرابع من يوليو”.

لطالما حصدت علامة نوكيا العريقة حب الملايين حول العالم على مدار سنوات قدمت فيها إصدارات لا تنسى بفضل تصاميمها المبدعة، والتى لا تزال محفورة في الأذهان حتى اللحظة، ولا تزال تباع بأسعار مرتفعة للكثيرين من محبي اقتنائها.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من حيلة يستخدمها “الهاكرز” ومقرصني الإنترنت لاختراق حسابات تطبيق WhatsApp واتساب والوصول لبيانات المستخدمين ومن ثم سرقة البيانات البنكية الخاصة بهم.