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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش معاك فلوسه .. أفضل بديل لـ Galaxy S23 من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

يعد هاتف Galaxy S23 واحدا من أفضل هواتف الأندرويد من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة في كل شئ تقريبا مما يجعله هاتفا متكاملا، وكانت شركة سامسونج أطلقته ضمن سلسلة هواتفها S23 والتي تشمل هواتف Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra الأكثر تميزا في السلسلة.   

 

وعلى الرغم من أن هاتف Galaxy S23 متميزا للغاية ويعد المنافس لهاتف iPhone 14 إلا أنه سعره يظل عائقا كبيرا للكثير من راغبي الشراء، حيث يتوفر في السوق بحوالي 32 ألف جنيه مصري، مما يجعله مبلغا كبيرا للكثيرين. 

 

وقدمت سامسونج في الفترة الأخيرة عددا من الهواتف المميزة للفئة المتوسطة من بينها هاتف Galaxy A54 والذي حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين، وأيضا من محللي الهواتف الذكية، ورشحته منصات متخصصة، كما أن سعره يعد مناسبا لأغلب المشترين بفارق سعرى كبير بينه وبين Galaxy S23.  

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري بسعر حوالي 13 ألف و 550 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف  سامسونج Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1. 

 

 

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