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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضم آثارًا من 5 حضارات وعمرها 1054 عامًا.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بالعيد القومي لها، الذى يوافق ذكرى مرور ١٠٥٤ عاماً على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام ٩٦٩ م  في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي . 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يتزامن مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التى أعادت للشعب المصري كرامته وكانت سببًا رئيسًا فى حركة البناء والتغيير والتطوير غير المسبوقة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة ٣٠ يونيو  ، حيث شهدت العديد من الانجازات الكبيرة غير المسبوقة خلال الـ ٩ سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية استهدفت جميعها خدمة مواطنى القاهرة وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم من بينها إنشاء أكبر شبكة طرق ومحاور جديدة وتطوير وسائل النقل العام للتغلب على الأزمة المرورية وتسهيل حركة السير بالمدينة  ، كما شهدت مناطق القاهرة الخديوية والتاريخية تطويرًا كبيرًا للحفاظ على هوية المكان للأجيال القادمة ، ونجحت أجهزة الدولة فى القضاء على المناطق غير الآمنة بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات كالأسمرات ومعـًا وروضة السيدة وغيرها وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وهو الملف الذي حظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اطار سعيه للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما كان لانشاء المشروع القومى العملاق العاصمة الإدارية الجديدة أثره الإيجابى الكبير على القاهرة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن احتفال القاهرة بعيدها سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع  والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م .

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على  حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم،  وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .

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