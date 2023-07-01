عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.. الضوابط والحد الأدنى للقبول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ضوابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة في بيان رسمي ، بمناسبة بدء تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 اليوم السبت ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الضوابط المعلنة .

ضوابط تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 في محافظة القاهرة.. قدم الآن

محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 218 درجة

  • يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني او حسب مربع الادارات التعليميه التي حصلوا منها على شهاده اتمام الدراسه بمرحله التعليم الاساسي
  • الطلاب الحاصلون على مجموع ( ٢٦٦ )درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني او داخله على مستوى المحافظه وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن( ٢٥% )من اعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة
  • الطلاب الحاصلين على مجموع درجات (٢٥٢) درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها داخل الاداره التعليميه فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن( ٢٥% ) من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .
  • لا يسمح بقبول اي طلبات إلتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهره بالمدارس الرسميه إلا لأبناء محافظه القاهره الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسي من احدى مدارس القاهره ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل الى مدارس القاهره إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك

 

رابط تنسيق الصف الاول الثانوي 2023

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،  يتم التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023  ، من خلال موقع وزارة التربيه والتعليم من خلال الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 
 

وتبدأ المرحلة الأولى لـ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن  ، بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 للصف الأول الثانوى الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد ادني  ( ٢٤٥ ) درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه ( ١٤٠ ) درجة ، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ( ٤٠ ) درجة

الصف الأول الثانوى الاول الثانوي تنسيق الصف الأول الثانوى الصف الاول الثانوي 2023 الاول الثانوي 2023 تنسيق الصف الاول الثانوي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية| طبيب يفجر مفاجاة

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

‏بعد نشر الصور عبر الـFacebook.. جزار المونوريل في قبضة أمن القاهرة

كيف تداوم على الطاعة وترديد الأذكار ؟.. علي جمعة يوضح

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

اعتقالات ومواجهات حامية بفرنسا في ليلة رابعة من الاضطرابات | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ