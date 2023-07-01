تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.. الضوابط والحد الأدنى للقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ضوابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة في بيان رسمي ، بمناسبة بدء تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 اليوم السبت ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الضوابط المعلنة .

ضوابط تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 محافظة القاهرة

يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني او حسب مربع الادارات التعليميه التي حصلوا منها على شهاده اتمام الدراسه بمرحله التعليم الاساسي

الطلاب الحاصلون على مجموع ( ٢٦٦ )درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني او داخله على مستوى المحافظه وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن( ٢٥% )من اعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة

الطلاب الحاصلين على مجموع درجات (٢٥٢) درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها داخل الاداره التعليميه فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن( ٢٥% ) من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .

لا يسمح بقبول اي طلبات إلتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهره بالمدارس الرسميه إلا لأبناء محافظه القاهره الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسي من احدى مدارس القاهره ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل الى مدارس القاهره إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك

رابط تنسيق الصف الاول الثانوي 2023

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، يتم التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، من خلال موقع وزارة التربيه والتعليم من خلال الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



وتبدأ المرحلة الأولى لـ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن ، بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 للصف الأول الثانوى الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد ادني ( ٢٤٥ ) درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه ( ١٤٠ ) درجة ، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ( ٤٠ ) درجة