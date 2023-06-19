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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 218 درجة

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد التنسيق

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 حيث تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي .

 

من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج).

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يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 ، بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.

تنسيق القبول للصف الأول الثانوي
تنسيق القبول للصف الأول الثانوي
أسامة القاضي محافظ المنيا التعليم الثانوى العام الصف الأول الثانوى الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022 2023 وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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