عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تحرير 144 محضراً وإعدام 412 كيلو أغذية خلال حملات تفتيشية مكبرة

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، مشدداً على تكثيف الحملات تزامنا ًمع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

 

طب المنيا تُنظم يومًا علميًا لوحدة الغدد الصماء والسكر

شون وصوامع المنيا تستقبل 452 ألف طن من محصول القمح

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي في الفترة من 1 وحتى 14 يونيه الجاري حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور علي 327 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 144 محضراً للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 178 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 412 كيلو أغذية مختلفة و 30 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، بالإضافة إلى استخراج 561 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

محافظ المنيا مديرية الصحة صحة المنيا حملات تفتيشية شهادات صحية سلامة الغذاء تشديد الرقابة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

نجم أجنبي كبير | شوبير يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم ؟.. أسرار تكشفها الإفتاء

قرار عاجل بشأن الأجانب الراغبين في زيارة مصر .. ماذا فعلت الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ