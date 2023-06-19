شون وصوامع المنيا تستقبل 454 ألف طن من محصول القمح

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح ، بلغ 454 ألف طن بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة ، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان .

وأكد المحافظ ، على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن .

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة ، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.