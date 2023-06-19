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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 454 ألف طن من محصول القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح ، بلغ 454 ألف طن بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة ، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان .

 

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وأكد المحافظ ، على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن .

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة ، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

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