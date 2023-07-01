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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 في محافظة القاهرة.. قدم الآن

تنسيق الصف الاول
تنسيق الصف الاول الثانوي 2023

 بدأ اليوم السبت 1 يوليو 2023 في محافظة القاهرة ، تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 المرحلة الأولى للثانوى العام والثانوى الفنى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023

وتستمر فترة تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 المرحلة الأولى للثانوى العام للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023  ، اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن .

 ويمكن الوصول إلى رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفني في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 المرحلة الأولى للثانوى العام والثانوى الفنى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من خلال الضغط على   ‏https://tansiksec.emis.gov.eg 

ولا يمكن التعامل مع رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفني في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 المرحلة الأولى للثانوى العام والثانوى الفنى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من خلال الضغط على   ‏https://tansiksec.emis.gov.eg  إلا من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة   تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، مؤكداً أن الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد ادني  ( ٢٤٥ ) درجة

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و أشرف سلومة وكيل الوزارة تنسيق الصف الاول الثانوي 2023  ، حيث تقرر أن تكون درجة القبول للصف الأول الثانوي العام وبحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي ، و140 درجه للثانوي العام الخاص المنازل والثانوي الخدمات 175درجه.

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