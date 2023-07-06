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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معاك شهادة جامعية.. احصل على بكالوريوس تمريض من حلوان ببرنامج مكثف 36 شهرًا|اعرف الشروط

كلية التمريض جامعة
كلية التمريض جامعة حلوان

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس  / ليسانس وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

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ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض وتتمثل شروط القبول في البرنامج الآتي:  
- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
-  تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي علوم .                    
-  تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .
-  يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .
-  يكون حاصلاً على مجموع تراكمي لكليته لا يقل عن 60%

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، وأن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا "عامين" بالإضافة إلى 12 شهرًا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية  بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.

ويتم التواصل للالتحاق بالبرنامج عن طريق التوجه لمبنى كلية التمريض جامعة حلوان قسم شئون الطلاب.

كلية التمريض جامعة حلوان البرنامج المكثف بكالوريوس ليسانس الثانوية العامة رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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