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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تشتعل.. شاهد| سقوط إصابات واعتقالات خلال مظاهرات إسرائيل العارمة

إصابات واعتقالات
إصابات واعتقالات خلال مظاهرات إسرائيل العارمة

اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة إسرائيل والمحتجين على استقالة “عامي إيشيد” قائد شرطة إسرائيل في “تل أبيب” الذي عزا استقالته إلى التدخل والضغوط السياسية من الوزير “بن جفير”.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتقلت شرطة إسرائيل 16 من المحتجين بعد اشتباكات وقعت في “تل أبيب”، كما اعتقل 8 أشخاص في القدس، حيث استخدمت شرطة إسرائيل الخيول وعربات المياه الشرطية لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا مسارات “أيالون” في “تل أبيب” وعدد من المفارق في “حيفا” و”رعنانا” و”كركور” وغيرها.

وأغلق المحتجون الشارع الذي يقع فيه مقر رئيس وزراء إسرائيل في القدس المحتلة.

وحدث تشابك بالأيدي والعصي بين المحتجين وشرطة إسرائيل في “تل أبيب” وقام أحد المستوطنين بدهس المحتجين الذين أغلقوا مسارات “أيالون” الشمالية والجنوبية في “تل أبيب”.

وشارك آلاف المستوطنين في احتجاجات ضخمة اندلعت بعد خطاب الاستقالة  لقائد شرطة إسرائيل في “تل أبيب”، الذي يدعي أن سبب استقالته هو تدخل “بن جفير” في سلوك الشرطة.

يشار إلى أن الاحتجاجات ضد تعديلات حكومة “نتنياهو” القضائية والتي تصفها المعارضة بالانقلاب متواصلة منذ 27 أسبوعًا، بلغت ذروتها يوم الإثنين بإغلاق مطار “بن غوريون” وميناء “حيفا” بآلاف المحتجين.

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