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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز رابع مرتين| المنتخب الأولمبي تاريخ حافل من المشاركات في الأولمبياد.. فهل يتكرر الإنجاز؟!

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ليواجه منتخب المغرب والتي ستقام بعد غد السبت في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والمغرب يوم 8 من شهر يوليو الجاري.

ونجح المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي فى التأهل الي اولمبياد باريس 2024.

وتذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية. 

صدى البلد يستعرض تاريخ مشاركا المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية عبر تاريخه.

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تاريخ مشاركات المنتخب الأولمبي في الأولمبياد

سطر المنتخب الأولمبي التاريخ في مشاركاته في بطولة كرة القدم بالأولمبياد، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تُعد الأفضل عربيًا في التاريخ الأولمبي.

ووصل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024، ليسجل بذلك مشاركة الفراعنة رقم 13 في دورة الألعاب الأولمبية، أملا في تحقيق إنجاز جديد.

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المنتخب الأولمبي يتأهل 15 مرة للأولمبياد 
 

قبل أولمبياد برشلونة 1992، كانت منتخبات كرة القدم تشارك في الألعاب الأولمبية بالمنتخبات الأولى.

ونجح "الفراعنة" في التأهل للأولمبياد خلال 15 مناسبة، لكنهم انسحبوا من المشاركة مرتين من قبل كانتا عامي 1956 و1980.

جاء الانسحاب من دورة ميلبورن 1956 بسبب العدوان الثلاثي على مصر، وذلك بعد تأميم هيئة قناة السويس في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أما الانسحاب من دورة 1980 فجاء بسبب استضافة الاتحاد السوفيتي لها، وكان حينها قد توغل في آسيا وبدأ في احتلال العديد من الدول، فامتنعت بعض المنتخبات عن المشاركة في الأولمبياد التي أقيمت في موسكو 1980 وكانت من بينهم مصر.

كان الظهور الأول لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد أنتويرب 1920، وحينها خرج من الدور الأول بعد خسارة مباراته الوحيدة، لكنه عاد في باريس 1924 ووصل لربع النهائي بعد الفوز بالمباراة الأولى وخسارة الثانية.

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المنتخب الأولمبي مركز رابع مرتين في الأولمبياد 

كانت أولمبياد أمستردام 1928 شاهدة على الإنجاز الأبرز في تاريخ الفراعنة والعرب، حيث نجح المنتخب الأولمبي في الحصول على المركز الرابع.

خرجت منتخب مصر الأولمبي من الدور الأول في الـ4 نسخ التالية التي شاركت فيها، وهي برلين 1936 ولندن 1948 وهلسينكي 1952 وروما 1960.

وكرر المنتخب الأولمبي الإنجاز التاريخي وحصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964، وبعد سنواتٍ لم ينجح في الوصول خلالها للأولمبياد، 

عاد المنتخب الأولمبي في لوس أنجلوس 1984 وخرج من الدور ربع النهائي.

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4 مشاركات لمنتخب مصر الأولمبي 

منذ قصر المنافسة على المنتخبات الأولمبية، شارك منتخب مصر الأولمبي في ثلاث مناسبات سابقة فقط، كانت الأولى في برشلونة 1992 وخرج من الدور الأول، والثانية كانت في لندن 2012 وودع من ربع النهائي.
وشارك المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 بعدما حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الوحيد تحت قيادة شوقي غريب فى المسابقة القارية التي استضافتها القاهرة عام 2019.

 ووصل المنتخب الأولمبي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 بعد التغلب على غينيا وبلوغ المباراة النهائية امام المغرب في كأس أمم إفريقيا. 

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