العثور علي كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة |صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلو جرامات- مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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