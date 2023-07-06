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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير الشئون البحرية اليوناني سبل التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وميلتياديس فارفيتسيوتيس، وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من 5 - 6 يوليو باليونان.

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خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية، وما تطرحه رؤيتها المستقبلية من فرص واعدة للشراكة عبر مشروعاتها الاستثمارية.

وأكد ربيع حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات "V" اليونانية المالكة لشركة "Antipollution" لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجسيدا لنموذج واعد للتعاون المصري اليوناني في المجال البحري وإضافة قوية لمنظمومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

من جانبه، أكد ميلتياديس فارفيتسيوتيس، وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، أن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، مشيدا بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها تؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل، معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس.

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