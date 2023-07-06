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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: القضاء على الأمية من متطلبات التنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية و الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة و المناطق المحيطة بها ، و ذالك سعيا لتحقيق التنمية ،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

وصرح  الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ان الاهتمام بهذه المبادرة لاهميتها حيث انها قضية  تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع، كما أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدرات الطلاب الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع،و  يساعد على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وقد نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان، في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية، في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وطبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير 2023 عدد (1090 ) مواطن ومواطنة.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور السيد قنديل رئيس Jobs Education المشروع القومي للقضاء على الأمية جامعة حلوان

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